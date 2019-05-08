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08.05.19 08:28
Салют Победы в Москве можно будет увидеть на 34 площадках
Салют начнется в 22:00 9 мая и продолжится в течение 10 минут. За это время по всему городу прогремят 10 тыс. залпов, говорится в сообщении.
Фейерверки запустят на высоте от 100 до 350 метров. Световое представление можно будет посмотреть на 34 городских площадках, расположенных в столичных парках, на площадях и берегах водоемов.
Главной площадкой станет Поклонная гора, где прогремят 30 залпов из 18 орудий. В центре Москвы за салютом можно будет понаблюдать в парках имени Горького, Таганский и "Красная Пресня", саду "Эрмитаж", олимпийском комплексе "Лужники" и саду имени Баумана.
Для запуска салютов используют пусковые установки калибром от 105 до 310 мм.
На Поклонной горе шумовой эффект поддержат холостые выстрелы из пушек ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны.
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