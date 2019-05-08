Семь туристов погибли под лавиной в республике Алтай

08.05.19 08:45

© РИА Новости. Альбина Олисаева

8 мая. Interfax-Russia.ru - Группа из девяти туристов из Новосибирской области пострадала при сходе лавины в республике Алтай, семеро из них погибли, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе Главного управления МЧС по республике Алтай в среду.

"По предварительным данным, 6 мая, около 11 утра произошел сход лавины в районе южно-Чуйского хребта. В результате схода пострадал группа туристов из Новосибирской области - девять человек. Двое из них выжили и сообщили о гибели семерых человек", - сказал собеседник агентства.

В пресс-центре отметили, что сообщение о происшествии получили от пострадавших туристов только сегодня в связи с тем, что в местности нет сотовой связи.

Ориентировочно в 14:00 по местному времени группа спасателей вылетит на вертолете из Горно-Алтайска в Кош-Агаческий район для проведения поисковых работ. Известно, что туристы были зарегистрированы в МЧС.

В единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Кош-Агачского района агентству сообщили, что выжили две девушки.

"Они сейчас находятся в полиции, дают объяснения. Информации об их состоянии пока нет", - сказал представитель ЕДДС.

Он добавил, что в настоящее время решается вопрос о формировании поисковой группы.

В отделе полиции по Кош-Агачскому району агентству "Интерфакс-Сибирь" в среду сообщили, что две девушки, выжившие после схода лавины в Республике Алтай, не жалуются на самочувствие.

"Девушки находятся у нас, дают объяснения. Их состояние - удовлетворительное, на самочувствие они не жалуются", - сказал сотрудник отдела.

Он отметил, что в полиции сейчас определяют сотрудников, которые отправятся к месту трагедии в составе поисковой группы.

Также полиция устанавливает личности погибших альпинистов. Ранее на сайте Новосибирского госуниверситета была размещена информация о том, что на 1 - 14 мая у группы студентов был запланирован маршрут IV категории сложности на Южно-Чуйском хребте, руководитель группы - опытный альпинист Николай Симонов. Маршрут, начавшийся в селе Кош-Агач, включал прохождение вершин Металлург, Отец, вершин 3368 и 3458.

"На данный момент известно, что никто из погибших не являлся студентом университета, хотя, возможно, был выпускником", - сказали в пресс-службе НГУ агентству "Интерфакс-Сибирь"

В НГУ также подтвердили информацию о том, что группой руководил опытный альпинист Николай Симонов, входивший в секцию горного туризма НГУ.