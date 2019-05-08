Ряд торговых центров эвакуируют в Кемерово из-за сигналов о минировании

08.05.19 08:32

Фото Александра Левчука

8 мая. Interfax-Russia.ru - Посетителей и персонал торговых центров в трех районах города Кемерово эвакуируют из-за сообщений о минировании зданий, сообщил агентству "Интерфакс-Сибирь" информированный источник в среду.

"Поступили сигналы о минировании торговых центров в Центральном и Ленинском районах, а также на рынке в Рудничном районе, проводится эвакуации", - сказал собеседник агентства.

По его словам, к якобы заминированным торговым площадкам прибывают спасатели и сотрудники экстренных служб города.