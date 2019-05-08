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08.05.19 08:38

Салют в честь освобождения Севастополя дадут 10 мая в Москве

© РИА Новости. Владимир Астапкович
8 мая. Interfax-Russia.ru - Пуск более 2 тыс. фейерверков будет произведен в небо над Москвой 10 мая в честь 75-й годовщины освобождения Севастополя от немецких войск, сообщила во вторник пресс-служба Западного военного округа.

"Запуск более 2 тыс. праздничных фейерверков будет произведен из размещенных на Поклонной горе самоходных комбинированных пусковых салютных установках калибра от 105 до 310 м на базе автомобиля КАМАЗ-5350", - говорится в сообщении.

В нем отмечено, что небо столицы 10 мая раскрасят более 50 видов фейерверочных изделий, среди которых "Светлана", "Слава", "Рубин", "Ассоль", "Вега" и "Фиалка".

Как сообщалось, артиллерийский салют будет производиться 12 залпами отдельным салютным дивизионом имени маршала артиллерии Владимира Михалкина в 22:00.

В апреле газета Минобороны РФ "Красная звезда" сообщила, что военные в рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне приступают к проведению праздничных салютов в честь освобождения городов СССР и Восточной Европы.

"В Москве в 2019-2020 годах будет проведено 17 праздничных салютов в честь 75-й годовщины освобождения советских городов-героев и столиц европейских государств от немецко-фашистских захватчиков", - говорится в публикации.

"Всего же в этом году будет произведено 11 салютов, в 2020 году - шесть", - сообщило издание.

10 апреля в Москве был произведен салют в честь освобождения от немецких войск Одессы. Ожидается, что в 2019 году в Москве салюты будут проведены в честь освобождения советскими войсками Минска (3 июля), Вильнюса (13 июля), Бреста (28 июля), Каунаса (1 августа), Кишинева (24 августа), Бухареста (31 августа), Таллина (22 сентября), Риги (13 октября), Белграда (20 октября).

В 2020 году салюты будут проведены в Москве в ознаменование освобождения Варшавы (17 января), Будапешта (13 февраля), Братиславы (4 апреля), Вены (13 апреля), Берлина (2 мая) и Праги (9мая).

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