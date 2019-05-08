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08.05.19 08:48

Салют будет произведен 9 мая в городах-героях и городах дислокации штабов военных округов

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
8 мая. Interfax-Russia.ru - В городах-героях и городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии 9 мая будут произведены салюты, соответствующий приказ министра обороны РФ Сергея Шойгу опубликован в газете "Красная звезда".

"В ознаменование 74-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов приказываю: 9 мая 2019 г. в 22.00 по местному времени произвести артиллерийские салюты с привлечением воинских частей Вооруженных Сил Российской Федерации в столице нашей Родины городе-герое Москве, в городах-героях Волгограде, Керчи, Мурманске, Новороссийске, Санкт-Петербурге (городе-герое Ленинграде), Севастополе, Смоленске, Туле, а также в городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии", - говорится в тексте приказа.

В нем также говорится, что артиллерийские салюты должны быть произведены тридцатью холостыми залпами артиллерийских орудий и пусками фейерверочных изделий салютных установок.

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