Памятник Сталину установлен на территории обкома КПРФ в Новосибирске

08.05.19 08:49

© РИА Новости. Болот Бочкарев

8 мая. Interfax-Russia.ru - Памятника Иосифу Сталину установлен на территории обкома КПРФ в Октябрьском районе Новосибирска в среду, сообщил агентству "Интерфакс-Сибирь" общественный активист Алексей Денисюк, возглавлявший инициативную группу по установке монумента.

"Памятник установлен в соответствии с проектом, торжественное открытие - завтра", - сказал он.

Проект предусматривает благоустройство площадки вокруг памятника, возведение кирпичной стены с колоннами и подиума из гранитной плитки. Общая высота памятника - 3 метра. На площадке будет установлено прожекторное освещение и круглосуточное видеонаблюдение.

В марте текущего года художественный совет Новосибирска согласовал проект установки памятника. По итогам общественного обсуждения, проходившего в электронной форме с 12 февраля по 4 марта, число сторонников и противников установки памятника разделилось ровно пополам.

Инициаторы в течение нескольких лет добивались разрешения установить памятник Сталину на других площадках в городе, но каждый раз получали отказ.