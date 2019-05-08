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08.05.19 08:49
Памятник Сталину установлен на территории обкома КПРФ в Новосибирске
"Памятник установлен в соответствии с проектом, торжественное открытие - завтра", - сказал он.
Проект предусматривает благоустройство площадки вокруг памятника, возведение кирпичной стены с колоннами и подиума из гранитной плитки. Общая высота памятника - 3 метра. На площадке будет установлено прожекторное освещение и круглосуточное видеонаблюдение.
В марте текущего года художественный совет Новосибирска согласовал проект установки памятника. По итогам общественного обсуждения, проходившего в электронной форме с 12 февраля по 4 марта, число сторонников и противников установки памятника разделилось ровно пополам.
Инициаторы в течение нескольких лет добивались разрешения установить памятник Сталину на других площадках в городе, но каждый раз получали отказ.
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