Томская область будет восстанавливать военные памятники за пределами региона

08.05.19 09:16

© РИА Новости. Александр Кондратюк

8 мая. Interfax-Russia.ru - Власти Томской области разработают программу по восстановлению мемориалов Великой Отечественной войны, которые располагаются за пределами региона, сообщает пресс-служба Законодательной думы Томской области.

"Необходимо проработать программу по восстановлению мемориалов за пределами Томской области, за счет тех средств, которые ежегодно выделяются депутатам областной администрацией на решение социальных вопросов для своих округов", - цитирует пресс-служба слова спикера облдумы Оксаны Козловской.

Она подчеркнула, что восстанавливать памятники необходимо не только на территории Томской области, "но и там, где в лихие годы войны сражались томичи, где они похоронены".

"Несколько лет назад депутаты объединили свои ресурсы и направили средства на восстановление воинского мемориала в Молдавии. Общими усилиями удалось восстановить воинское захоронение в молдавской коммуне Грэдиница. Там покоятся останки 494 советских солдат и офицеров", - отметила О.Козловская.

По данным пресс-службы, в августе 2019 года, когда Молдова будет праздновать 75-ю годовщину освобождения от фашистской оккупации, планируется отреставрировать мемориал в коммуне Чокылтень Орхейского района.

За помощью в его восстановлении молдавские правозащитники и общественники обратились к депутатам томской облдумы, парламентарии согласились помочь в восстановлении памятника. При этом сумма, которую выделят депутаты, не называется.