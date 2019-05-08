Мирно и безопасно: в РФ настаивают на гуманитарной выдаче паспортов жителям Донбасса
  
Неверные действия: ошибка пилотов является приоритетной версией катастрофы SSJ
   
Скрыть хищения: возбуждено уголовное дело по факту загрязнения нефти в трубопроводе "Дружба"
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
12.03.19   16:52

14.12.18   16:51
 
Главные события
08.05.19 09:16

Томская область будет восстанавливать военные памятники за пределами региона

© РИА Новости. Александр Кондратюк
8 мая. Interfax-Russia.ru - Власти Томской области разработают программу по восстановлению мемориалов Великой Отечественной войны, которые располагаются за пределами региона, сообщает пресс-служба Законодательной думы Томской области.

"Необходимо проработать программу по восстановлению мемориалов за пределами Томской области, за счет тех средств, которые ежегодно выделяются депутатам областной администрацией на решение социальных вопросов для своих округов", - цитирует пресс-служба слова спикера облдумы Оксаны Козловской.

Она подчеркнула, что восстанавливать памятники необходимо не только на территории Томской области, "но и там, где в лихие годы войны сражались томичи, где они похоронены".

"Несколько лет назад депутаты объединили свои ресурсы и направили средства на восстановление воинского мемориала в Молдавии. Общими усилиями удалось восстановить воинское захоронение в молдавской коммуне Грэдиница. Там покоятся останки 494 советских солдат и офицеров", - отметила О.Козловская.

По данным пресс-службы, в августе 2019 года, когда Молдова будет праздновать 75-ю годовщину освобождения от фашистской оккупации, планируется отреставрировать мемориал в коммуне Чокылтень Орхейского района.

За помощью в его восстановлении молдавские правозащитники и общественники обратились к депутатам томской облдумы, парламентарии согласились помочь в восстановлении памятника. При этом сумма, которую выделят депутаты, не называется.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  08.05.19 15:25
Суд признал Мамаева и Кокорина виновными в хулиганстве
.
  08.05.19 14:01
Умер композитор Евгений Крылатов
.
  08.05.19 12:15
"Арматами" на параде Победы в Москве будут управлять водители "Уралвагонзавода"
.
  08.05.19 11:39
Дождь не должен помешать Параду Победы на Красной площади
.
  08.05.19 11:34
Могилы "ночных ведьм" и прототипа "Маэстро" признали объектами культурного наследия
.
  08.05.19 10:35
Суд огласит приговор Мамаеву и Кокорину
.
  08.05.19 09:43
В "Шереметьево" поминутно рассказали о катастрофе SSJ-100
.
  08.05.19 08:28
Салют Победы в Москве можно будет увидеть на 34 площадках
.
  07.05.19 17:18
Адвокат потерпевшего по делу об аварии SSJ-100 просит СК возбудить дело о халатности сотрудников "Шереметьево"
.
  07.05.19 16:53
Катастрофу SSJ в "Шереметьево" могли спровоцировать действия пилотов после отказа оборудования


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket