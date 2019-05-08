Экс-директор детдома в Курганской области отправится в колонию за махинации с питанием детей

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8 мая. Interfax-Russia.ru - Шадринский районный суд Курганской области во вторник вынес обвинительный приговор бывшему директору Шадринского детского дома-интерната для умственно отсталых детей и его супруге-предпринимателю.
Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону, в первом полугодии 2015 года директор детского дома-интерната заключал договоры на поставку продуктов питания для интерната с организациями, подконтрольными его супруге, по завышенным ценам, в обход конкурсных процедур. При этом часть продуктов не соответствовала условиям договоров, они были более дешевыми и низкокачественными.
Кроме того, супруга экс-директора в том же году поставляла в Далматовский дом-интернат для престарелых и инвалидов продукты питания по завышенным ценам, введя в заблуждение руководство дома-интерната об их рыночной стоимости. В общей сложности ущерб бюджетных организаций составил более 900 млн рублей.
Экс-директор признан виновным в растрате с использованием служебного положения по ч.3 ст.160 УК РФ, его супруга - в пособничестве в растрате по ч.5 ст.33, ч.3 ст.160 УК РФ и мошенничестве в крупном размере по ч.3 ст.159 УК РФ.
Суд назначил бывшему директору детского дома наказание в виде 3 лет колонии общего режима со штрафом 8 тыс. рублей, его супруге - 4 года колонии общего режима со штрафом 55 тыс. рублей. Они взяты под стражу в зале суда.
Для обеспечения возмещения ущерба на дорогостоящий внедорожник супругов был наложен арест.
Приговор в настоящее время в законную силу не вступил.