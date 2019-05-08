В "Шереметьево" поминутно рассказали о катастрофе SSJ-100

08.05.19 09:43

© РИА Новости. Следственный комитет РФ

8 мая. Interfax-Russia.ru - Причиной возврата в аэропорт вылета самолета SSJ-100 "Аэрофлота", в результате аварийной посадки которого вечером 5 мая погибли более сорока человек, стал отказ радиосвязи и автоматического управления, сообщили "Интерфаксу" во вторник в пресс-службе "Шереметьево".

"В 18:14 руководитель полетов сообщил сменному начальнику аэропорта "Шереметьево" о возврате с воздуха рейса SU1492. По докладу капитана воздушного судна, причина - отказ радиосвязи и потеря автоматического управления воздушного судна, заход и посадка воздушного судна происходят в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Пресс-служба аэропорта также отметила, что самолет загорелся после посадки, огонь был потушен за 18 минут. "В 18:30 - посадка воздушного судна (ВС). После посадки произошло возгорание ВС", - сказали в пресс-службе.

Как сообщили в пресс-службе, в 18:31 - руководителем полетов диспетчерской службы была объявлена тревога.

"18:31 - Выпущены аварийные трапы, производится эвакуация пассажиров из самолета силами экипажа. 18:32 - Прибытие первого пожарного расчета аварийно-спасательной команды аэропорта Шереметьево (далее - АСК), начало тушения воздушного судна",- говорится в сообщении.

По данным "Шереметьево", в 18:32 прибыл второй пожарный расчет АСК, спасение и эвакуация пассажиров и членов экипажа проводилась силами АСК "Шереметьево".

Спасатели служб аэропорта вошли в горящий самолет в 18.35, а в 18.48 - пожар был потушен.

Вечером 5 мая следовавший из Москвы в Мурманск SSJ-100 (рейс SU1492) компании "Аэрофлот" вернулся в аэропорт вылета "Шереметьево", где совершил аварийную посадку и загорелся. Лишь часть пассажиров и экипажа из находившихся на борту 78 человек успели эвакуироваться по аварийному трапу. В итоге жертвами авиакатастрофы стал 41 человек, еще 10 человек госпитализированы с травмами.