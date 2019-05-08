Минприроды РФ предлагает учесть последствия для экономики при отказе от пластика

08.05.19 09:48

© РИА Новости. Павел Лисицын

8 мая. Interfax-Russia.ru - Отказ от производства и использования пластиковых изделий положительно скажется на окружающей среде, но он должен быть обоснованным и учитывать возникающие экономические последствия, заявили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства природных ресурсов и экологии России.

"В связи с тем, что инициатива запрета на продажу одноразовых изделий из пластика изначально прорабатывается в Минпромторге РФ, Минприроды РФ, в свою очередь, выступает в поддержку данной инициативы и считает её можно использовать, как инструмент, снижающий степень негативного воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду", - говорится в сообщении министерства.

Минприроды считает, что "запрет на производство и использование товаров в условиях рыночной экономики должен иметь достаточную обоснованность и учитывать возникающие для хозяйствующих субъектов экономические последствия".

В министерстве уточнили, что сроки по минимизации использования пластика устанавливать рано, так как изначально необходимо организовать работу по сбору и переработке твёрдых коммунальных отходов (ТКО), в рамках которой и обсуждается вопрос об отказе от пластика.

Ранее в пресс-службе Минприроды сообщили, что не исключают введения ограничений на использование и производство одноразового пластика в России, однако о законодательной инициативе говорить преждевременно.

"Такое прорабатывается и обсуждается, к этому мы уже идём, в том числе в рамках расследования реформы ТКО (твердых коммунальных отходов - ИФ). Документ - дело времени и готовности", - сказал представитель пресс-службы.

В министерстве отметили, что сейчас речь идет о тенденции ограничения на пластик в России.

В марте 2018 года Европейский парламент одобрил закон о запрете с 2021 года производства и продажи ряда пластиковых изделий одноразового использования, включая посуду и столовые приборы. В список запрещенных изделий вошли пластиковые столовые приборы (ложки, вилки, ножи и палочки для еды), одноразовые пластиковые тарелки, соломки для напитков, палочки для чистки ушей, палочки для укрепления воздушных шариков, предметы из оксоразлагаемой пластмассы, пищевые контейнеры и ёмкости для жидкостей из пенополистирола.

Ранее спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов сообщил "Интерфаксу", что в Кремле приветствовали решение Евросоюза, но высказали сомнение, что в России это удастся сделать такими же темпами.

"Возможно ли это в принципе у нас? Возможно. Возможно ли это такими темпами? Невозможно. К 2021 году мы не будем готовы, чтобы полностью отказаться от этого пластика - посуды, приборов и так далее", - сказал С.Иванов в марте.

В то же время он сообщил, что пластик в РФ "уже включен в будущий "черный список" товаров, которые с 2021 года будут облагаться утилизационным сбором". "Срок - как раз 2021 год. Производитель будет заранее платить за утилизацию этих товаров", - пояснил спецпредставитель президента, напомнив, что это мировая практика.

При этом представитель Кремля подчеркнул, что необходимость отказа от использования этих пластиковых изделий объясняется во многом проблемами с его утилизацией.