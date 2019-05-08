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08.05.19 09:50
Порядка 20 зданий Екатеринбурга эвакуированы из-за сообщений о минировании
Осведомленный источник уточнил агентству "Интерфакс-Урал", что сообщения о заложенных устройствах поступили по электронной почте веерной рассылкой.
В пресс-службе регионального УФСБ подтвердили, что эвакуация проходит в нескольких зданиях Екатеринбурга.
"В адрес нескольких торгово-развлекательных центров и организаций поступили сообщения о якобы готовящихся актах терроризма. По имеющимся данным, все они имеют признаки ложной информации. Правоохранительные органы и спецслужбы совместно с собственниками предприятий и организаций делают все возможное, чтобы как можно быстрее проверить полученную информацию с наименьшими неудобствами для жителей и гостей города", - сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе УФСБ по Свердловской области.
Сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве поступило и в торговый центр "Гранат".
"Да, нам поступил звонок. Сейчас мы ждем наряд полиции, который даст нам дальнейшие указания, эвакуации пока не было", - уточнили агентству "Интерфакс-Урал" в торговом центре.
Кроме того, как сообщили агентству "Интерфакс-Урал" очевидцы, из-за сообщения о минировании эвакуированы посетители ТЦ "Академический".
"Периметр торгового центра оцеплен лентой, всех вывели на улицу", - сказал один из посетителей.
Как сообщают очевидцы в соцсетях, также эвакуации прошли в торговых центрах "Глобус" и "Дирижабль".
Помимо этого, выводят людей и из ТЦ "Фан Фан".
"Сработала сигнализация, в настоящее время проводится эвакуация", - отметил представитель ТЦ.
Как сообщалось, ранее информацию о тревожных звонках подтвердили в торговом центре "Свердловск". "Эвакуировали весь центр полностью", - сказал агентству "Интерфакс-Урал" представитель торгово-делового центра, добавив, что причиной эвакуации стал сигнал о минировании.
Эвакуированные сотрудники бизнес-центра "Палладиум" также подтвердили агентству, что утром в среду поступил звонок о минировании.
"Да, был звонок, сказали, что здание заминировано, и нас эвакуировали. Хотя не исключаем, что это учебная тревога", - сказали очевидцы.
По сообщениям местных СМИ, также эвакуации прошли в торговом центре "Карнавал" и в здании НИИ "Тяжмаш Уралмашзавод".
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