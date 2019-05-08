Самая большая на юге России коллекция сирени расцвела в ботсаду в Симферополе

08.05.19 10:09

Фото пресс-службы КФУ

8 мая. Interfax-Russia.ru - Самая большая коллекция сирени сортов отечественной и зарубежной селекции на юге России цветет в ботаническом саду Таврической академии Крымского федерального университета (КФУ), сообщила пресс-служба КФУ в среду.

Сирингарий насчитывает 76 видов, сортов и форм.

"В этом году достаточно затяжная весна, поэтому массовое цветение сирени началось достаточно поздно - только в первых числах мая. Прохладная и пасмурная погода последних дней позволяет нам насладиться яркими красками сирени во всей красе. Кроме того, при таких погодных условиях цветение будет более продолжительным", - говорит куратор коллекции декоративных кустарников и сирингария Ирина Савушкина.

Цветовая гамма коллекции сирени разнообразная.

"Преобладают сорта с белой, лиловой и розоватой окраской, но есть с голубоватой, красновато-пурпурной, фиолетовой и пурпурной. Привлекает внимание сирень с комбинированной окраской цветков. Наиболее ярким представителем этой группы является сорт "Сенсация", отличающийся крупными пурпурными цветками с ярко выраженной белой каймой по краю. Есть в сирингарии и сорт "Примроуз" с совершенно несвойственной для сирени желтоватой окраской", - отмечается в пресс-релизе.

Гости сада могут увидеть также цветение древовидных пионов, экзохорды, керрии японской и сакуры.