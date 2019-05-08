Два вертолета и четыре кинологических расчета задействуют в поисковой операции на Алтае

08.05.19 10:24

© РИА Новости. Саид Царнаев

8 мая. Interfax-Russia.ru - Сотрудники МЧС задействуют собак и вертолеты для поиска тел попавших под лавину туристов в районе Южно-Чуйского хребта в Республике Алтай, сообщает пресс-служба республиканского управления МЧС.

"Для осуществления поисковых работ в ближайшее время вылетает группа спасателей, в том числе четыре кинологических расчета, задействовано два вертолета", - говорится в пресс-релизе.

6 мая около 11 утра произошел сход лавины в районе Южно-Чуйского хребта в Республике Алтай. Под лавину попала группа туристов из девяти человек: семеро погибли, двое выжили.

Ориентировочно в 14:00 по местному времени группа спасателей вылетит на вертолете из Горно-Алтайска в Кош-Агаческий район для проведения поисковых работ. Известно, что туристы были зарегистрированы в МЧС.