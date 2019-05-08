Посетителей четырех торговых центров в Тюмени эвакуировали из-за сообщений о бесхозных предметах

08.05.19 10:30

© РИА Новости. Максим Блинов

8 мая. Interfax-Russia.ru - Массовые эвакуации людей проведены в среду в четырех торговых центрах Тюмени, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе областного УМВД.

"Эвакуация людей связана с тем, что в торговые центры поступила информация о якобы обнаруженных в зданиях бесхозных предметах", - сказал сотрудник пресс-службы.

Он также отметил, что в настоящее время сотрудники спецслужб проверили торгово-развлекательный центр "Гудвин".

"Подозрительных предметов в здании не обнаружено", - подчеркнул он.