Суд огласит приговор Мамаеву и Кокорину

08.05.19 10:35

© РИА Новости. Евгений Биятов

8 мая. Interfax-Russia.ru - Пресненский суд Москвы в среду огласит приговор полузащитнику футбольного клуба "Краснодар" Павлу Мамаеву, нападающему "Зенита" Александру Кокорину, его младшему брату Кириллу, а также их приятелю Александру Протасовицкому по делу о двух драках в столице.

Заседание суда назначено на 14:00.

В ходе прений сторон 6 мая гособвинитель Светлана Тарасова попросила суд приговорить П.Мамаева и А.Протасовицкого к 1 году и 5 месяцам заключения в колонии общего режима, братьев Кокориных - к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима, признав всех четверых виновными по предъявленному обвинению.

П.Мамаеву предъявлено обвинение в умышленном причинении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений в составе группы лиц по предварительному сговору, побоях в составе группы лиц по предварительному сговору и хулиганстве (ч. 2 ст. 35 - п. "а" ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 35 - ст. 116 УК РФ, ч. 2 ст. 213 УК РФ).

А.Кокорину вменяется два эпизода умышленного причинения легкого вреда, в том числе с применением предмета в качестве оружия (ч. 2 ст. 35 - п. "а, в" ч. 2 ст. 115 УК РФ) и хулиганство, К.Кокорину - два эпизода причинения легкого вреда здоровью, в том числе с предметом в качестве оружия, побои и хулиганство.

Действия А.Протасовицкого квалифицированы так же, как и П.Мамаева.

В уголовном деле идет речь о двух драках с участием футболистов и их друзей утром 8 октября 2018 года в Москве. Одна из них произошла у гостиницы "Пекин", где пострадал водитель сотрудницы "Первого канала" Ольги Ушаковой - Виталий Соловчук. Вторая потасовка - с директором департамента Минпромторга Денисом Паком и гендиректором государственного научного центра "НАМИ" Сергеем Гайсиным - случилась в "Кофемании" на Большой Никитской улице.

Все четверо фигурантов находятся под стражей с октября прошлого года. К рассмотрению их дела по существу Пресненский суд приступил 9 апреля.