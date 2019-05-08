Большинство россиян считают, что советские фильмы о войне лучше современных

08.05.19 10:54

Кадр из к/фильма "В бои идут одни старики"

8 мая. Interfax-Russia.ru - Более половины граждан РФ (55%) полагают, что современные фильмы о Великой Отечественной войне сняты хуже по сравнению с фильмами советского периода, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в "Интерфакс".

Среди сограждан, наибольший удельный вес респондентов, считающих, что продукция современного российского кинематографа, посвященная военной тематике, уступает советской, приходится на возрастную категорию от 25 до 34 лет.

По данным опроса, 16% россиян полагают, что современные фильмы о Великой Отечественной войне сняты, скорее лучше, чем фильмы советского периода. Среди сограждан в возрасте от 18 до 24 лет так считают 31% опрошенных, отмечают в ВЦИОМ.

В ходе исследования выяснилось, что в список из пяти любимых фильмов о войне вошли: "В бой идут одни старики", ((26% респондентов), "А зори здесь тихие" (20% опрошенных), "Они сражались за Родину" (15%), а за сериал "17 мгновений весны" и снятый в прошлом году "Т-34" высказались по 13% опрошенных.

"Поколение Z (те, кто родился во второй половине 90-х и в 2000-е) часто не разделяет пристрастия более старших поколений. Для молодежи до 24 лет историческая достоверность, драматизм фильма и качество игры актеров не являются определяющими критериями качества картины. Для них важнее динамичный сюжет, эмоциональность, насыщенность видеоряда, интриг", - комментирует данные опроса директор по стратегическому развитию ВЦИОМ Степан Львов, которого цитирует пресс-служба социологического центра.

"Современный кинематограф не сможет существовать, если не будет принимать в расчет эти качества. Не являются исключением и фильмы о войне - для того, чтобы их смотрела молодежь, режиссерам и актерам приходится соответствовать ее вкусам", - сказал С.Львов.

Инициативный всероссийский опрос был проведен 3 мая среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет