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08.05.19 10:58
Более 40 тысяч человек посетили музеи Подмосковья в первые майские праздники
"За первые пять дней майских праздников 12 подмосковных музеев приняли в общей сложности 42 тысячи посетителей. Жители Подмосковья, москвичи и гости решили воспользоваться выходными, чтобы посмотреть постоянные и новые экспозиции музеев и музеи-усадьбы, в которых жили и творили А.Пушкин, Ф.Достоевский, П.Чайковский, А.Блок, Д.Менделеев, Ф.Тютчев", - говорится в сообщении.
В нем отмечается, что интерес жителей Подмосковья к музеям вырос.
"Мы отмечаем явный рост интереса именно к познавательному отдыху. Наши жители предпочитают совмещать приятное с полезным, и поэтому выбирают для своего выходного дня именно такой сюжет - поход в музей. Сейчас музейщики уже вступили в увлекательный летний марафон - кто придумает наиболее интересную экспозицию, драматургию", - приводятся в сообщении слова министра культуры Московской области Нармин Ширалиевой.
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