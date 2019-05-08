Более 40 тысяч человек посетили музеи Подмосковья в первые майские праздники

08.05.19 10:58

© РИА Новости. Алексей Майшев

8 мая. Interfax-Russia.ru - Подмосковные музеи в первые пять дней мая приняли более 40 тыс человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства культуры Московской области.

"За первые пять дней майских праздников 12 подмосковных музеев приняли в общей сложности 42 тысячи посетителей. Жители Подмосковья, москвичи и гости решили воспользоваться выходными, чтобы посмотреть постоянные и новые экспозиции музеев и музеи-усадьбы, в которых жили и творили А.Пушкин, Ф.Достоевский, П.Чайковский, А.Блок, Д.Менделеев, Ф.Тютчев", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что интерес жителей Подмосковья к музеям вырос.

"Мы отмечаем явный рост интереса именно к познавательному отдыху. Наши жители предпочитают совмещать приятное с полезным, и поэтому выбирают для своего выходного дня именно такой сюжет - поход в музей. Сейчас музейщики уже вступили в увлекательный летний марафон - кто придумает наиболее интересную экспозицию, драматургию", - приводятся в сообщении слова министра культуры Московской области Нармин Ширалиевой.