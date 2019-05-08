В НАО родители смогут сопровождать школьников на каникулы в тундру за счет округа

08.05.19 11:10

© РИА Новости. Евгений Биятов

8 мая. Interfax-Russia.ru - В НАО принят порядок, определяющий механизм доставки детей в сопровождении родителей в тундру на каникулы, сообщает пресс-служба администрации округа.

"Документ, разработанный профильным департаментом по поручению главы региона, даст возможность родителям и близким родственникам ребёнка сопровождать школьников с 1 по 9 класс из мест ведения кочевого или полукочевого образа жизни родителей в образовательные организации Ненецкого автономного округа и обратно", - говорится в сообщении.

Ранее эта норма закона была закреплена в законе.

Кроме того, законом теперь предусмотрена возможность сопровождения родителями и близкими родственниками ребенка-инвалида к месту учебы в школы округа в начале учебного года.

По словам вице-губернатора НАО Наталии Сидоровой, сопровождать школьника смогут только родители или бабушки и дедушки. Вступившие в силу изменения в законе о перевозке детей не касаются других родственников.

Очередная кампания по вывозу школьников на летние каникулы стартует в конце мая. Дети централизованно вывозятся к местам кочевий в тундре к родителям на каникулы и обратно четыре раза в год. На эти цели в 2019 году предусмотрено более 40 млн рублей.

В 2018 году в рамках кампании было перевезено 669 школьников. При этом 153 родителя были вынуждены самостоятельно добираться к месту традиционного образа жизни и обратно в населенные пункты округа, где обучаются их дети.