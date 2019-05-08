Экс-майор ФСБ осужден на 10 лет в Краснодарском крае за взятку в 20 млн руб

08.05.19 11:17

© РИА Новости. ФСБ РФ

8 мая. Interfax-Russia.ru - Краснодарский гарнизонный военный суд вынес приговор бывшему сотруднику ФСБ, обвиняемому в получении взятки от руководства одной из дочерних структур "Газпрома" на Кубани.

"Краснодарским гарнизонным военным судом 26 апреля рассмотрено уголовное дело в отношении бывшего военнослужащего Управления ФСБ России по Краснодарскому краю Ивана Старых. По версии органов предварительного расследования, И.Старых, являясь должностным лицом, получил взятку в сумме 20 млн рублей за совершение действий (бездействий) в пользу взяткодателя", - говорится в материалах на интернет-сайте суда.

Суд признал И.Старых виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.6 ст.290 (получение взятки в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), назначив ему наказание в виде 10 лет заключения в колонии строгого режима, со штрафом в размере 20 млн рублей. Обвиняемый также лишен звания майора и права занимать руководящие должности в государственных органах, в органах местного самоуправления сроком на пять лет, отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что, по версии следствия, майор ФСБ, злоупотребив должностными полномочиями, не имея соответствующих полномочий на проведение оперативно-розыскных мероприятий, организовал проверку действующего в городе Темрюк Краснодарского края подразделения ООО "Газпром транссервис" (дочернее общество ПАО "Газпром").

Угрожая возбуждением уголовного дела, И.Старых потребовал выплатить ему крупную сумму, об этом руководители предприятия сообщили в правоохранительные органы. При получении денег через посредника офицер был задержан.

По данным информационной системы "СПАРК-Интерфакс" в городе Темрюк Краснодарского края находится ООО "Темрюк транс марин" - дочернее общество ООО "Газпром транссервис".