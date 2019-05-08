В Воронежской области подготовят свыше 350 тыс. фотографий фронтовиков для комплекса "Дорога памяти"

08.05.19 11:22

© РИА Новости. Виталий Белоусов

8 мая. Interfax-Russia.ru - Более 350 тыс. личных карточек и фотографий фронтовиков Воронежской области обработано для создания историко-мемориального комплекса "Дорога памяти", сообщает в среду департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.

По его данным, Воронежский областной военный комиссариат Западного военного округа ежемесячно подготавливает не менее 30 тысяч личных карточек и фотографий для создаваемого в подмосковном парке "Патриот" историко-мемориального комплекса "Дорога памяти".

"На данный момент в работе находится более 350 тыс. личных карточек и фотографий фронтовиков. Создается общий список от Воронежской области, который пополняется ежедневно. Также на каждого фронтовика и труженика оборонного производства и тыла заводятся отдельные электронные карточки. Отдельно посылаются документы на ныне живущих участников войны, которые ковали Победу на заводах, производствах, в сельском хозяйстве и ,конечно же, вели военные действия в регулярной армии", - заявил начальник отдела по работе с гражданами Воронежского областного комиссариата ЗВО Сергей Дорошенко, слова которого приводятся в сообщении.

Все документы, фотографии будут оцифрованы и станут частью экспозиции об участниках войны. На сегодняшний день от Воронежской области для создания "Дороги памяти" уже направлено свыше 2,5 тысячи фотографий участников Великой Отечественной войны.

Филиал Центрального музея ВС РФ "Дорога памяти" войдет в храмовый комплекс Вооруженных сил РФ, строящийся в Подмосковье. Всего в него войдут несколько десятков миллионов фотографий участников войны, в том числе из-за рубежа. Например, летчиков полка "Нормандия-Неман", говорится в пресс-релизе.