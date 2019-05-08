Могилы "ночных ведьм" и прототипа "Маэстро" признали объектами культурного наследия

08.05.19 11:34

Фото с официального сайта мэра Москвы

8 мая. Interfax-Russia.ru - Статус объектов культурного наследия регионального значения получили мемориалы 10 Героев Советского Союза на Новодевичьем кладбище, сообщили в пресс-службе Мосгорнаследия.

"Эти летчики - герои или дважды герои Советского Союза, которые внесли неоценимый вклад в победу в Великой Отечественной войне. Это, например, участницы 46-го гвардейского ночного бомбардировочного женского авиаполка Полина Гельман и Надежда Попова, легендарные "ночные ведьмы". Также под охрану взято захоронение летчика Виталия Попкова, факты биографии которого отражены в фильме Леонида Быкова "В бой идут одни старики". Виталий Попков стал прототипом комэска Титаренко (или Маэстро) и лейтенанта Александрова по прозвищу Кузнечик", - отметил руководитель ведомства Алексей Емельянов.

Он напомнил, что на Новодевичьем кладбище под государственной охраной уже находятся могилы некоторых героев войны.

Первые захоронения на территории Новодевичьего монастыря появились в XVI веке. В XVI-XVII веках некрополь стал местом погребения представителей аристократии.

Всего на территории покоятся более 26 тысяч человек. Среди них художники, писатели и поэты, архитекторы, философы, композиторы, ученые, государственные и военные деятели. Ансамбль Новодевичьего монастыря входит в перечень объектов культурного наследия федерального значения и включен в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.