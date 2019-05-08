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08.05.19 11:35
Первые пострадавшие от укусов клещей появились в ХМАО
"На сегодняшний момент в округе зафиксировано 18 случаев укуса клеща", - сказала она.
По словам И.Кудрявцевой, в этом году сезон клещей начался чуть позже, чем в прошлом, однако их активность возросла.
"В прошлом году на этот момент у нас было 11 укушенных. Сезон начался чуть позже, клещи голодные, поэтому их активность выше", - отметила собеседница агентства.
В связи с началом сезона активности клещей специалисты Роспотребнадзора призывают жителей региона активнее вакцинироваться от клещевого энцефалита, проводить обработку своих дачных участков, при выходе на природу надевать защитную одежду, пользоваться репеллентами.
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