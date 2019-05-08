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Дождь не должен помешать Параду Победы на Красной площади

Фото "Интерфакса"
8 мая. Interfax-Russia.ru - Гидрометцентр России продолжает анализировать сложную погодную ситуацию над Москвой, где через сутки в День Победы должен пройти традиционный парад; пока метеорологи сходятся во мнении, что утром над Красной площадью будет тепло и облачно, сильных осадков не ожидается.

"Еще раз напоминаю, что прогноз очень сложный и носит вероятностный характер. Сегодня в Москве погода облачная, дождь, гроза с порывами ветра до 13-18 м/с. Ночью на 9-е мая ситуация существенно не изменится. Тем не менее, улучшение погоды в первой половине дня - наиболее вероятный сценарий. Кратковременные дожди вероятны, но не интенсивные, слабые", - сказал "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он пояснил, что споры метеорологов Гидрометцентра о том, какой будет погода над Красной площадью, продолжились в среду, однако пока большинство специалистов сходится во мнении, что утром, когда пройдут парадные расчеты, будет облачно с возможными прояснениями, вероятность кратковременных осадков до 12:00 мск невелика - по оценкам Р.Вильфанда, около 20-30%.

Решение об участии авиации в параде будет приниматься военными за 1-2 часа до вылета с учетом текущих условий на маршруте воздушных судов и расположения фронтальных разделов, отметил метеоролог.

После парада днем будет по-летнему тепло: к обеду термометры покажут до 24-26 градусов - это выше климатической нормы на 6-7 градусов и больше соответствует июлю, а не маю. Ближе к вечерним гуляниям с праздничными фейерверками вероятность осадков в Москве возрастет до ориентировочно 50% - тем не менее, дожди будут кратковременными и могут пройти в отдельных районах столицы, в то время как в других осадков не будет.

Как пояснил Р.Вильфанд, сложности в прогнозировании связаны с тем, что через Москву проходят сразу два фронтальных раздела циклона - холодный фронт догоняет теплый, и к северу от столицы они встречаются, образуя единый фронт окклюзии. Дополнительные сложности связаны с тем, что фронты перемещаются вдоль меридиана в "параллельных потоках", и даже небольшое отклонение фронтового раздела сразу отразится на погоде.

"Синоптики спать не будут, бессонная ночь будет перед девятым мая. Будем следить за фронтальными разделами", - сказал Р.Вильфанд.

Он также отметил, что прогноз не учитывает возможного влияния на погоду метеоавиации - это дополнительный фактор, который может изменить ситуацию над Красной площадью и вызвать осадки на подходах к Москве.

Накануне Р.Вильфанд сообщил "Интерфаксу" о сложностях с составлением прогноза на 9 мая. Пока предварительный прогноз, данный накануне, в целом сохраняется - дожди к параду должны закончиться. Вместе с тем, гроза из прогноза на 9 мая исчезла.

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