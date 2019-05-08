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08.05.19 11:46

Международный слет волонтеров открылся в Туле

Фото пресс-службы правительства Тульской области
8 мая. Interfax-Russia.ru - Волонтеры из 45 стран мира принимают участие в Международном слете движения "Волонтеры Победы", который открылся в городе-герое Туле, сообщила пресс-служба облправительства.

"Активисты из ближнего и дальнего зарубежья начали подготовку к празднованию в 2020 году 75-летия Победы в Великой Отечественной и Второй мировой войнах. Первый слет координаторов волонтерской команды, который проходит в Туле, объединил свыше 100 добровольцев из 45 стран мира", - говорится в сообщении.

В период подготовки к юбилею Победы волонтеры окажут помощь ветеранам, запишут их воспоминания на видео, благоустроят памятные места, проведут различные международные акции. Лучшие волонтеры от разных государств представят свою страну на ключевых событиях Дня Победы в Москве в 2020 году.

"В Туле добровольцев будут обучать эксперты международного уровня. Здесь же они посетят праздничные мероприятия, отработают практические навыки сопровождения парадов Победы и "Бессмертного полка", а также примут участие во Всероссийской акции "Синий платочек", - подчеркнули в пресс-службе.

Завершится форум 12 мая.

Ожесточенные бои с немецко-фашистскими захватчиками на территории Тульской области велись в октябре-декабре 1941 года. За мужество и героизм Туле в декабре 1976 года было присвоено почетное звание "Город-герой".

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