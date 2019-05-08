Площадь лесных пожаров в Красноярском крае за сутки увеличилась в полтора раза

08.05.19 11:49

© РИА Новости. Игорь Агеенко

8 мая. Interfax-Russia.ru - Специалисты красноярского лесопожарного центра зарегистрировали на территории региона около двух десятков природных пожаров на общей площади 1,6 тыс. га, сообщает в среду пресс-служба краевого Минлесхоза.

"По оперативной информации на 10:00 (06:00 мск) 8 мая, на территории края зарегистрировано 19 лесных пожаров на общей площади 1,6 тыс. га", - говорится в сообщении.

Еще 44 лесных пожара было ликвидировано в Красноярском крае за сутки также на площади 1,6 тыс. га.

По данным министерства на утро 7 мая, в крае горело 987 га леса. Таким образом, площадь распространения природных пожаров в регионе за сутки выросла более чем в полтора раза.

В настоящее время очаги возгораний действуют в 11 районах края. В авиационной труднодоступной зоне зафиксировано 12 пожаров, остальные - в наземной зоне. В тушении задействованы более 400 человек и 45 единиц техники.

Угрозы населенным пунктам нет, подчеркивают в ведомстве.