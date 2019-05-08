Петербуржцы несут цветы к Пискаревскому мемориалу в канун Дня Победы

08.05.19 11:51

© РИА Новости. Виталий Белоусов

8 мая. Interfax-Russia.ru - Торжественно-траурная церемония возложения цветов и венков к мемориалу на Пискаревском кладбище проходит в Петербурге в среду, в канун 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Как передал корреспондент "Интерфакса", почтить память павших в годы войны пришли врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, спикер Законодательного собрания города Вячеслав Макаров, депутаты и члены правительства.

К подножью монумента "Мать-Родина" также возложили венки от полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе, губернатора, правительства и парламента Ленинградской области, от председателя Совета Федерации и депутатов Государственной думы, от Западного военного округа, Межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ и других государственных институтов.

Ветераны войны, труда и блокадники проследовали по длинной аллее, чтобы возложить цветы к подножию монумента. Почтить память погибших во время фашистской блокады Ленинграда к Пискаревскому мемориалу идут члены общественных организаций, молодежь, простые петербуржцы.

Пискаревское мемориальное кладбище - самое большое в мире кладбище жертв Второй мировой войны. В 186 братских могилах покоятся 420 тыс. жителей города, погибших от голода, бомбежек, обстрелов, и 70 тыс. воинов-защитников Ленинграда. Кладбище было основано в 1939 году и было названо по располагавшейся неподалеку деревне Пискаревка.