Хорохордин поручил принять меры для поиска погибших под лавиной туристов

08.05.19 12:02

© РИА Новости. Владимир Иванов

8 мая. Interfax-Russia.ru - Врио главы Республики Алтай Олег Хорохордин проинформирован о трагедии в горах, где под лавиной погибли семеро туристов, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-центре правительства региона в среду.

"Это страшная трагедия, от которой, к сожалению, в горах не застрахованы даже опытные альпинисты. Заверяю, что будут приняты исчерпывающие меры для поиска туристов. К месту происшествия вылетела группа спасателей, в том числе четыре кинологических расчета, задействовано два вертолета", - процитировали в пресс-центре О.Хорохордина.

Там отметили, что поиски туристов координирует оперативный штаб: о ходе операции в режиме реального времени докладывают врио главы республики.

Ранее сообщалось, что в Кош-Агачский район Республики Алтай, в место предположительного схода лавины, под которой оказалась группа туристов, вылетели два вертолета МЧС.

"К месту схода лавины отправлены два вертолета с 30 спасателями и шестью кинологическими расчетами МЧС России. (...) Дополнительно в готовность приведены 10 спасателей и один кинологический расчет из Красноярска и четыре горноспасателя Аварийно-спасательной службы Республики Алтай", - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области в среду.

На бортах вертолетов находится необходимое для поисковой операции оборудование.

Как уточнили "Интерфаксу" в МЧС, вертолеты вылетели из Абакана и Горно-Алтайска, в готовности находится резервный борт в Красноярске. Еще одна группа спасателей выдвинулась к месту схода лавины наземным транспортом из Барнаула.

Как сообщалось, 6 мая около 11 утра произошел сход лавины в районе Южно-Чуйского хребта в Республике Алтай. Под лавину попала группа новосибирских туристов из девяти человек: семеро погибли, двое выжили.