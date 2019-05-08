Правительство поручило разработать документацию по недопуску поставок некондиционной нефти

08.05.19 12:06

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

8 мая. Interfax-Russia.ru - Правительство РФ поручило руководителям Минэнерго, Минпромторга, МЭР и Ростехнадзора подготовить проекты актов, призванных не допустить в дальнейшем поставки некондиционной нефти потребителям.

По итогам заседания правительства, состоявшегося 7 мая, принято решение поручить Минэнерго, Минпромторгу, Минэкономразвития и Ростехнадзору внести в правительство проекты актов, "направленные на совершенствование правового регулирования в области добычи, хранения и транспортировки нефти, с целью недопущения поставки нефти, не соответствующей установленным требованиям".

Поручение дано в связи с нарушением показателей качества нефти, попавшей в трубопровод "Дружба".

Также руководителям Минэнерго, Минпромторга и Ростехнадзора поручается по результатам проверки этих нарушений направить материалы в правоохранительные органы для привлечения виновных лиц к ответственности.

Решения правительства опубликованы на сайте кабинета министров.