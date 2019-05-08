Первичную обработку территории Подмосковья от борщевика завершат к июню

08.05.19 12:08

© РИА Новости. Александр Вильф

8 мая. Interfax-Russia.ru - Кампания по ликвидации борщевика Сосновского начата более чем в десяти южных районах Московской области, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

"У нас стартовала кампания в основном в южных районах Подмосковья. (...) Примерно в 12 муниципалитетах", - сказал А.Разин журналистам.

Он добавил, что на юге Подмосковья стадия развития сорняка в настоящее время позволяет максимально эффективно бороться с ним при минимальных затратах гербицидов.

"Мы предполагаем, что за май у нас пройдет полная первичная обработка всей территории", - отметил А.Разин.

По его словам, в Московской области около 30 тыс. га поражено борщевиком, это примерно 6,5 тыс. отдельных участков.