"Арматами" на параде Победы в Москве будут управлять водители "Уралвагонзавода"

08.05.19 12:15

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

8 мая. Interfax-Russia.ru - Новыми российскими танками Т-14 "Армата" на параде Победы в Москве 9 мая будут управлять водители-испытатели из корпорации "Уралвагонзавод" (УВЗ), сообщила в среду корпорация.

"Подготовка к параду длилась несколько месяцев. Тренировки начались в марте на полигоне "Алабино", затем машины перебазировались в Нижние Мнёвники, откуда выезжали на репетиции. В них участвовали и водители-испытатели "Уралвагонзавода". Именно они будут управлять танками Т-14 "Армата" во время Парада", - говорится в сообщении корпорации.

"Уралвагонзавод" - единственный в России производитель танков. В частности, корпорация разработала тяжелую гусеничную платформу "Армата". На ее базе создан танк, боевая машина пехоты и бронированная ремонтно-эвакуационная машина. Техника на платформе "Армата" проходит испытания.

В сообщении УВЗ говорится, что корпорация завершила подготовку техники, которая примет участие в параде Победы.

"В этом году в параде Победы примут участие более 130 единиц современных бронемашин, и среди главных его участников - боевые машины корпорации "Уралвагонзавод". В колонне пройдут танки Т-14 "Армата" и Т-72Б3, БМПТ "Терминатор", самоходные артиллерийские установки МСТА-СМ и конечно, легендарные "тридцатьчетверки". Все они тщательно подготовлены на предприятиях УВЗ", - отмечается в сообщении.

Более сотни единиц современного вооружения и военной техники, а также 74 самолета и вертолета - по числу "победных" лет - будут задействованы в параде 9 мая в Москве, сообщил ранее главком Сухопутных войск Олег Салюков.