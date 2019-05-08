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Кадеты СК будут получать стипендию 3 тыс. рублей., а студенты - 16 тыс. рублей

© РИА Новости. Сергей Пятаков
8 мая. Interfax-Russia.ru - Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин по просьбе учащихся ведомственных учебных заведений ввел стипендии для кадетов и значительно повысил размер выплат студентам вузов, сообщили в пресс-службе ведомства.

"На одной из встреч ребята поделились с председателем СК проблемами материального обеспечения. Вопрос был проработан, и приказами председателя СК для обучающихся кадетских корпусов установлены ежемесячные стипендии в размере 3000 рублей", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем во вторник в "Интерфакс".

В ведомстве отметили, что ранее кадетам подобные пособия не предоставлялись.

По данным пресс-службы, этим же приказом для обучающихся высших учебных заведений ведомства повышены стипендии до 16 тыс. рублей. В пресс-службе уточнили, что это существенное повышение.

"Выплата стипендий будет осуществляться за счет уже имеющихся средств Следственного комитета, что не потребует дополнительного бюджетного финансирования", - говорится в пресс-релизе.

В ведомстве не уточнили общей численности кадетов и студентов в целом по стране, отметив, что в настоящее время в системе СК действуют два кадетских корпуса, а в 18 общеобразовательных учреждениях в разных городах подростки имеют возможность учиться в профильных кадетских классах.

"С 2010 года функционирует Московская академия СК, а с 2016 года - академия в Санкт-Петербурге. Идет работа по созданию еще пяти филиалов академий - в Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске и Хабаровске", - сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что образовательная система СК постоянно совершенствуется с целью воспитать "достойных граждан с активной жизненной позицией".

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