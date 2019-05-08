Ветераны и школьники проехали на "Поездах Памяти" по местам боев в Тульской области

08.05.19 12:23

© РИА Новости. Игорь Зарембо

8 мая. Interfax-Russia.ru - В Тульской области к 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне организовано три "Поезда Памяти", которые проехали по местам ожесточенных боев на подступах к Туле и Москве осенью 1941 года, сообщили "Интерфаксу" в среду в пресс-службе правительства региона.

В числе пассажиров - ветераны, военнослужащие, железнодорожники, школьники, кадеты и юнармейцы.

"Специальные железнодорожные составы отправились по трем маршрутам боевой славы из Белева, Черни и Новомосковска. На станциях и остановочных пунктах участники акции посетили воинские захоронения и мемориалы, возложили к ним цветы", - отметил собеседник агентства.

Конечной остановкой стала станция Московского вокзала в Туле. Здесь у мемориального комплекса героическим защитникам города-героя Тулы в годы Великой Отечественной войны состоялся торжественный митинг.

Ожесточенные бои с немецко-фашистскими захватчиками на территории Тульской области велись в октябре-декабре 1941 года. За мужество и героизм Туле в декабре 1976 года было присвоено почетное звание "Город-герой".