Путин сменил главкома ВМФ и командующих двумя флотами

08.05.19 13:02

© РИА Новости. Алексей Даничев

8 мая. Interfax-Russia.ru - Главнокомандующим Военно-морским флотом (ВМФ) России назначен адмирал Николай Евменов, который до этого командовал Северным флотом.

Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина зачитал министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании в среду.

Н.Евменов родился в апреле 1962 года в Москве. В 1987 году окончил Высшее военно-морское училище подводного плавания имени Ленинского комсомола. После вуза назначен на должность командира электронавигационной группы штурманской боевой части атомной подводной лодки (АПЛ) на Тихоокеанском флоте (ТОФ).

В июне 1991 года Н.Евменов возглавил штурманскую боевую часть АПЛ, в сентябре 1995 года с должности старшего помощника командира АПЛ был направлен на учебу в Военно-морскую академию имени Адмирала Флота Советского Союза Кузнецова. После окончания академии прошел должности командира АПЛ и начальника штаба дивизии подводных лодок.

С 2003 года, после окончания Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ, командовал дивизией, а затем эскадрой подводных лодок. В 2011 году назначен на должность командующего подводными силами ТОФ. С сентября 2012 года проходил службу на должности начальника штаба - первого заместителя командующего Северным флотом.

В апреле 2016 года Н.Евменов назвачен командующим Северным флотом.

За время службы Н.Евменов награжден орденом "За военные заслуги", ведомственными медалями Минобороны РФ.

Новым командующим Северным флотом указом президента РФ Владимира Путина назначен вице-адмирал Александр Моисеев. Командующим Черноморским флотом России назначен вице-адмирал Игорь Осипов, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

"Указом президента Российской Федерации от 3 мая 2019 года за номером 203 назначены: главнокомандующим Военно-морским флотом адмирал Евменов Николай Анатольевич. Командующим Северным флотом - вице-адмирал Моисеев Александр Алексеевич. Командующим Черноморским флотом - вице-адмирал Осипов Игорь Владимирович", - зачитал указы главы государства министр обороны Сергей Шойгу.

В июне 2018 года вице-адмирал Александр Моисеев сменил на посту командующего Черноморским флотом России Александра Витко.

А.Моисеев родился 16 апреля 1962 г. в Калининградской области, закончил Высшее военно-морское училище радиоэлектроники им. А.Попова. Служил на атомных подводных лодках Северного флота, где дошел до должности первого заместителя командующего.

В 1998 году, командуя АПЛ "Новомосковск", А.Моисеев вошёл и в историю космонавтики как командир подводного крейсера, который впервые успешно запустил на околоземную орбиту космический спутник.

В ноябре 2017 г. был назначен заместителем начальника Генштаба РФ.

Указом президента РФ в 2011 г. за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, А.Моисееву, имевшему тогда звание капитана 1-го ранга, было присвоено звание Героя Российской Федерации.

А.Моисеев - кавалер двух орденов Мужества, ордена "За военные заслуги", награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" 2-й степени, ведомственными орденами и медалями.

И.Осипов ранее занимал должность заместителя начальника российского Генштаба.

Родился 6 марта 1973 года, в 1995 году окончил Высшее военно-морское училище подводного плавания имени Ленинского комсомола по специальности "штурман ВМФ".

Офицерскую службу начал на Тихоокеанском флоте, где прошел путь от командира штурманской боевой части малого противолодочного корабля до командира дивизиона противолодочных кораблей.

В 2004 году окончил Военно-морскую академию имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г.Кузнецова, после которой продолжил военную службу на ТОФ в должностях начальника штаба, а затем - командира бригады надводных кораблей.

После окончания в августе 2012 года Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил РФ был назначен на должность начальника штаба - первого заместителя Балтийской военно-морской базы Балтийского флота (БВМБ БФ).

В декабре 2012 года возглавил БВМБ БФ, а в мае 2015 года стал командующим Каспийской флотилией. В 2016 году исполнял обязанности начальника штаба ТОФ.