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08.05.19 12:47
Националист Демушкин стал главным специалистом отдела по делам молодёжи, культуры и спорту в Барвихе
"Мной направлено обращение в Одинцовскую городскую прокуратуру по данному факту для проведения проверки и принятия мер реагирования", - сообщил "Интерфаксу" А.Иванов.
По его словам, в январе этого года был принят областной закон об объединении Одинцовского муниципального района и городского округа Звенигород. Обязанности руководителя администрации сельского поселения Барвихинское исполняет Герман Потапчук.
Как отметил А.Иванов, глава поселения Сергей Теняев незаконно освободил Г.Потапчука от исполнения обязанностей и назначил на эту должность Константина Гаврикова, который, в свою очередь, уволил Г.Потапчука и назначил исполняющим обязанности Александра Ходырева.
"Он и принял на работу в администрацию Д.Демушкина", - уточнил А.Иванов.
"Увольнение Потапчука Г.В. и последующие назначения совершены с нарушением законодательства о местном самоуправлении и муниципальной службе", - подчеркнул он.
"В соответствии с актуальной выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц - руководителем администрации сельского поселения Барвихинское является Г.Потапчук", - добавил А.Иванов.
В свою очередь глава сельского поселения Барвихинское С.Теняев сообщил "Интерфаксу", что считает назначение Демушкина законным.
"Мы в полном соответствии с уставом и с законом произвели все назначения. Пусть проводят проверку, я считаю, что все сделано законно", - сказал С.Теняев.
Ранее Д.Демушкин сообщал, что его назначили на место замглавы поселения Барвиха. Распоряжение и.о. главы администрации А.Ходырева о назначении Д. Демушкина на данную должность имеется в распоряжении "Интерфакса".
Согласно документу, Д. Демушкин будет занимать должности главного специалиста отдела организационной работе, делам молодёжи, культуре и спорту администрации поселения Барвихинское, а также исполнять обязанности замглавы поселения.
Д. Демушкину установлен оклад специалиста второй категории, а также соответствующие надбавки.
Нагатинский суд Москвы 25 апреля 2017 года приговорил Д.Демушкина к 2,5 годам заключения с отбыванием наказания в колонии общего режима, признав его виновным в двух эпизодах возбуждения ненависти и вражды (ч. 1 ст. 282 УК РФ).
Суд и следствие установили, что в октябре 2014 года Д.Демушкин разместил в открытом доступе на своей странице в одной из соцсетей две фотографии с баннерами "Русского марша", на которых были выявлены признаки экстремизма.
Мосгорсуд 17 июля 2017 года признал приговор националисту законным и оставил его без изменений.
В феврале текущего года Д. Демушкин вышел на свободу в связи с частичной декриминализацией статьи о "возбуждении ненависти и вражды".
Ранее Д.Демушкин был лидером запрещенных на территории России экстремистских сообществ, таких как "Славянский Союз (СС)" и "Этнополитическая организация "Русские"".
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