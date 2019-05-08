Парк Победы открыт в Севастополе после первого этапа реконструкции

08.05.19 13:01

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

8 мая. Interfax-Russia.ru - Центральная часть крупнейшего в Севастополе парка, посвященного победе в Великой Отечественной войне, в среду открыта для посетителей после реконструкции, сообщил заместитель губернатора города Илья Пономарев.

"Сегодня проходит общественная приемка работ, которые были выполнены в рамках государственного контракта по благоустройству Парка Победы (...) Надеюсь, многие севастопольцы будут рады тому, что этот объект теперь доступен для всех и есть возможность увидеть 16 светомузыкальных фонтанов, благоустроенную центральную аллею и примыкающие дорожки", - заявил И.Пономарев журналистам.

По его словам, до сентября подрядчику еще предстоит завершить инженерные работы. После этого будут объявлены конкурсы на выполнение второй и третьей очередей благоустройства парка - это приведение в порядок дополнительных 18 га, недавно возвращенных в собственность города, и обустройство набережной.

Парк Победы площадью 50 гектаров является крупнейшим в Севастополе, его реконструкция ведется по федеральной целевой программе "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2022 года".

Власти города два раза меняли подрядчика реконструкции. Первая компания - ООО "Рабочий-1" (Сахалинская область) - приступила к работам в августе 2017 года, с ней был расторгнут контракт в октябре. После этого на объект зашло ООО "Глассок Крым" (Крым), которое должно было сдать объект в конце 2018 года, стоимость контракта составила 1,1 млрд рублей. Как сообщала пресс-служба правительства, компания выполнила работы на 306 млн рублей.

Согласно сайту госзакупок, стоимость контракта с третьим подрядчиком - АО "Ривьера" (Москва) - составила 801 млн рублей.