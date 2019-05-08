В Ингушетии появится первый благотворительный фонд помощи животным

08.05.19 13:10

© РИА Новости. Антон Денисов

8 мая. Interfax-Russia.ru - Министерство природных ресурсов и экологии Ингушетии решило открыть первый в республике фонда защиты животных, сообщил агентству "Интерфакс-Юг" сотрудник пресс-службы ведомства в среду.

"Решение о создании фонда министр Магомед Бабхоев озвучил на встрече с инициативной группы волонтёров республики, которые оказывают помощь бездомным животным ", - сказал собеседник агентства.

Во время беседы с активистами М.Бабхоев, отметил, что в Ингушетии есть необходимость создания фонда защиты животных, специального вольера или питомника.

Волонтеры рассказали министру, что уделяют особое внимание повышению в обществе уровня гуманного отношения к животным, в особенности среди подрастающего поколения посредством личного примера.

"Команда волонтеров уже несколько лет помогает братьям нашим меньшим. Именно положительный исход в вопросах спасения, стерилизации и поиска нового дома для сотен кошек и собак сподвиг на идею создания полноценного приюта, первым шагом к которому станет образования Автономной Некоммерческой организации", - добавил представитель Минприроды.

В ходе встречи М.Бабхоев обсудил опыт других регионов, а также международных благотворительных фондов в сфере охраны беспризорных животных. Со своей стороны Минприроды окажет содействие в создании и организации работы фонда, в том числе попечительского совета из представителей органов государственной власти, меценатов, благотворителей и всех неравнодушных жителей.

"Уверен, этот проект будет благополучно реализован и объединит наших жителей в столь благородном богоугодном деле, как защита животных", - процитировал министра сотрудник пресс-службы.

По данным пресс-службы, 19 декабря 2018 года Госдума РФ приняла в третьем чтении закон "Об ответственном обращении с животными", а 21 декабря его одобрил Совет Федерации. Закон защищает животных от жестокого обращения, а также обеспечивает безопасность граждан при взаимодействии с животными. Теперь запрещено умерщвлять животных под каким бы то ни было предлогом, устраивать бои, натравливать животных на других зверей и на людей. Нельзя избавиться от животного просто так - его надо передать новому владельцу или в приют.