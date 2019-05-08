Телефон доверия для родственников туристов, попавших под лавину, открыт в Новосибирске

08.05.19 13:47

© РИА Новости. Григорий Сысоев

8 мая. Interfax-Russia.ru - В ГУ МЧС России по Новосибирской области организован телефон доверия для родственников туристов, попавших под лавину на Алтае, сообщает пресс-служба управления.

"В круглосуточном режиме по телефону доверия в Новосибирске: 8 (383) 23-99-999 принимаются звонки, связанные с происшествием в горах Республики Алтай, где предположительно попали под лавину новосибирские туристы. Дежурство на телефоне осуществляют психологи МЧС России", - говорится в сообщении.

По телефону доверия родственники могут уточнить необходимую информацию о проводимых мероприятиях и поисковых работах в Кош-Агачском районе Республики Алтай, а также получить психологическую поддержку.

Как сообщалось, 6 мая около 11 утра произошел сход лавины в районе Южно-Чуйского хребта в Республике Алтай. Под лавину попала группа новосибирских туристов из девяти человек: семеро погибли, двое выжили. В поисках участвуют 20 спасателей из Абакана и Горно-Алтайска.