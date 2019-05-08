Тела трех туристов, погибших под лавиной, найдены в горах Алтая

08.05.19 15:09

© РИА Новости. МЧС РФ

8 мая. Interfax-Russia.ru - Тела трех из семи погибших под лавиной туристов найдены в горах Республики Алтай в среду, сообщил на своей официальной странице в одной из соцсетей врио главы региона Олег Хорохордин.

"Спасатели нашли тела трех погибших туристов", - написал О.Хорохордин.

В пресс-центре главного управления МЧС РФ по региону агентству "Интерфакс-Сибирь" подтвердили, что спасатели в среду обнаружили тела трех туристов, погибших во время схода лавины в горах Республики Алтай.

"В результате проводимых поисковых работ в 13:20 (мск) спасателями Алтайского поисково-спасательного отряда обнаружено 3 тела (2 мужских, 1 женское). Поисковые мероприятия продолжаются", - сказали в пресс-центре.

Там отметили, что в поисковой операции в горах Алтая задействованы 20 человек. Часть спасателей вылетела на вертолете из Горно-Алтайска, часть - из Абакана.

В ведомстве также сообщили, что две выжившие после схода лавины девушки отказались от госпитализации, с ними работают психологи МЧС.

"Пострадавшим в полной мере оказывается психологическая помощь", - сказали в МЧС.

В управлении МЧС по региону утверждают, что туристы знали об опасности схода лавин в горах.

"Группа из Новосибирска зарегистрирована в МЧС 24 апреля. В составе девять человек - туристы секции горного туризма Новосибирского государственного университета: с 1 по 15 мая они должны были совершать горный поход четвертой категории сложности в районе Южно-Чуйского хребта. При регистрации, а также за два дня до выхода на маршрут до руководителя группы доводился прогноз о неблагоприятных погодных условиях, угрозе схода лавин, был проведен инструктаж", - говорится в сообщении на сайте управления МЧС по Республике Алтай.

Отмечается, что 1 и 5 мая при выходе на маршрут группа выходила на связь, сообщала о плановом прохождении. Следующий сеанс связи руководителем группы был намечен на 8 мая, когда и пропали туристы.

"Две участницы группы вышли на маршрут другой туристической группы и сообщили о произошедшем происшествии. Девушки не пострадали, от госпитализации и психологической помощи отказались, находятся в селе Кош-Агач", - подчеркивается в пресс-релизе.

Уточняется, что к месту схода лавины для проведения поисковых работ отправлены два вертолета: 30 спасателей, семь кинологических расчетов.

Как сообщалось, 6 мая около 11 утра произошел сход лавины в районе Южно-Чуйского хребта в Республике Алтай. Под лавину

6 мая около 11 утра произошел сход лавины в районе Южно-Чуйского хребта в Республике Алтай. Под лавину попала группа новосибирских туристов из девяти человек: семеро погибли, двое выжили.