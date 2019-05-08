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08.05.19 15:09
Тела трех туристов, погибших под лавиной, найдены в горах Алтая
"Спасатели нашли тела трех погибших туристов", - написал О.Хорохордин.
В пресс-центре главного управления МЧС РФ по региону агентству "Интерфакс-Сибирь" подтвердили, что спасатели в среду обнаружили тела трех туристов, погибших во время схода лавины в горах Республики Алтай.
"В результате проводимых поисковых работ в 13:20 (мск) спасателями Алтайского поисково-спасательного отряда обнаружено 3 тела (2 мужских, 1 женское). Поисковые мероприятия продолжаются", - сказали в пресс-центре.
Там отметили, что в поисковой операции в горах Алтая задействованы 20 человек. Часть спасателей вылетела на вертолете из Горно-Алтайска, часть - из Абакана.
В ведомстве также сообщили, что две выжившие после схода лавины девушки отказались от госпитализации, с ними работают психологи МЧС.
"Пострадавшим в полной мере оказывается психологическая помощь", - сказали в МЧС.
В управлении МЧС по региону утверждают, что туристы знали об опасности схода лавин в горах.
"Группа из Новосибирска зарегистрирована в МЧС 24 апреля. В составе девять человек - туристы секции горного туризма Новосибирского государственного университета: с 1 по 15 мая они должны были совершать горный поход четвертой категории сложности в районе Южно-Чуйского хребта. При регистрации, а также за два дня до выхода на маршрут до руководителя группы доводился прогноз о неблагоприятных погодных условиях, угрозе схода лавин, был проведен инструктаж", - говорится в сообщении на сайте управления МЧС по Республике Алтай.
Отмечается, что 1 и 5 мая при выходе на маршрут группа выходила на связь, сообщала о плановом прохождении. Следующий сеанс связи руководителем группы был намечен на 8 мая, когда и пропали туристы.
"Две участницы группы вышли на маршрут другой туристической группы и сообщили о произошедшем происшествии. Девушки не пострадали, от госпитализации и психологической помощи отказались, находятся в селе Кош-Агач", - подчеркивается в пресс-релизе.
Уточняется, что к месту схода лавины для проведения поисковых работ отправлены два вертолета: 30 спасателей, семь кинологических расчетов.
Как сообщалось, 6 мая около 11 утра произошел сход лавины в районе Южно-Чуйского хребта в Республике Алтай. Под лавину
6 мая около 11 утра произошел сход лавины в районе Южно-Чуйского хребта в Республике Алтай. Под лавину попала группа новосибирских туристов из девяти человек: семеро погибли, двое выжили.
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