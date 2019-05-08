Прокуратура предложила ввести в Иркутской области режим ЧС для борьбы с пожарами

08.05.19 14:12

© РИА Новости. Евгений Епанчинцев

8 мая. Interfax-Russia.ru - Прокуратура Иркутской области организовала поверки по фактам лесных пожаров, угрожающих населенным пунктам, и предложила ввести режим чрезвычайной ситуации в регионе, сообщила в среду пресс-служба надзорного ведомства.

"Заместителю губернатора - председателю правительства Иркутской области, как председателю КЧС области, направлена информация о состоянии законности с предложением введения на территории области режима функционирования "Чрезвычайная ситуация", - говорится в сообщении.

По данным облпрокуратуры, в настоящее время проверки организованы по фактам возгораний в лесах, угрожающих поселениям в Иркутском, Баяндаевском, Зиминском, Боханском и других районах региона.

"Прокуроры повсеместно проверяют исполнение органами государственной власти и местного самоуправления требований законодательства об охране лесов от пожаров, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций", - сказано в пресс-релизе.

Как ранее сообщалось, за минувшие сутки площадь лесных пожаров в Иркутской области увеличилась почти в три раза. Утром в среду в регионе было зарегистрировано 30 очагов на 13 тыс. 136 га - утром во вторник было 9 очагов на 5 тыс. га.

В связи с угрозой населенным пунктам режимы ЧС введены в Иркутском и Баяндаевском районах. В Иркутском районе эвакуированы жители двух поселков - Тихонова Падь и Бухун, в последнем сгорел один жилой дом. В Баяндаевском районе пожар площадью около 6 тыс. га угрожает поселкам Вершинск, Маяк и Улан.