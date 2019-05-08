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08.05.19 14:24

Более 2 тысяч человек приняли участие в патриотических акциях в Подмосковье

Фото с официального сайта городского округа Котельники Московской области
8 мая. Interfax-Russia.ru - Различные патриотические акции прошли в Подмосковье в канун Дня Победы. Так, в Котельниках прошла акция "Спасибо" в память о павших воинах в годы Великой Отечественной войны, а в Звенигороде состоялось мероприятие "Читаем письма с фронта".

В рамках акции в Котельниках из порядка 2 тысяч свечей было выложено слово "Спасибо", сообщает сайт администрации муниципалитета.

"Более 1,5 тысяч жителей Котельников приняли участие в акции "Спасибо". Из почти 2 тысяч зажжённых свечей выложили слово "Спасибо" в память о павших воинах в годы Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что патриотическая акция проводится в городском округе второй год подряд. С инициативой провести данное мероприятие выступили местные молодежные общественные движения.

В Звенигороде более 600 человек приняли участие в акции "Читаем письма с фронта". Ее участники озвучивали тексты фронтовых писем своих родственников, сообщает пресс-служба местной администрации.

"Акция длилась более двух часов и прошла с большим успехом. Второй год проводим подобные акции в масштабе города и планируем проводить ее ежегодно", - приводят на сайте органа местного самоуправления слова директора МУК "Звенигородская Централизованная библиотечная система" Людмилы Земляковой.

Данное учреждение культуры являлось организатором акции, мероприятие прошло у культурного центра имени Любови Орловой.

В общей сложности в акции приняло участие более 600 человек - школьники и студенты, местные поэты, а также все желающие жители и гости Звенигорода. Помимо писем, участники читали стихи собственного сочинения.

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