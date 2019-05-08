Мемориал с именами 734 погибших фронтовиков открыт в Северной Осетии

08.05.19 14:40

Фото с официального портала Республики Северная Осетия - Алания

8 мая. Interfax-Russia.ru - Девять стел с именами солдат и офицеров, похороненных в братской могиле, установлены у села Мичурино в Северной Осетии, сообщает пресс-служба главы республики в среду.

"В преддверии праздника Победы мы открываем мемориальный комплекс над братской могилой, где раньше был установлен лишь камень в память о погибших. Благодаря усилиям военных историков возвращены имена 734 солдат и офицеров, которые сложили здесь свои головы. Мы восстанавливаем связь времен", - цитирует пресс-служба выступление главы республики Вячеслава Битарова на торжественной церемонии.

Он напомнил, что здесь плечом к плечу сражались люди разных национальностей, из разных регионов Советской страны, и рядом с бойцами Красной Армии бились местные мальчишки, не достигшие призывного возраста, вставшие на защиту своей родины.

Глава Северной Осетии поблагодарил глав регионов, направивших делегации для участия в мероприятии, а также предпринимателей, откликнувшихся на призыв руководства района и содействовавших созданию мемориала.

"В 1960-х годах на месте кровопролитных боев был установлен памятный камень в честь 319 стрелковой дивизии и артиллерийское орудие послевоенного образца", - говорится в пресс-релизе.

Также отмечается, что в 2018-2019 годах военные историки провели архивные изыскания и установили имена 734 солдат и офицеров, похороненных в братской могиле под мемориалом.

Мемориал представляет собой девять бетонных стел с гранитными плитами, на которых высечены фамилии погибших. В списках погибших представители почти всех республик и областей бывшего СССР.

Найдено семьи девяти погибших. В одной из них живы дети солдата.

На открытие мемориала приехали родственники солдат из Вологды, Курска, Кабардино-Балкарии, Ставропольского края, Санкт-Петербурга, Перми. Найден племянник бойца в Алтайском крае. Продолжается поиск и в Казахстане, Грузии, Армении, Узбекистане и других странах СНГ.

Автор барельефов мемориала - скульптор Арсен Дзбоев, архитектор - Валерий Савлаев.