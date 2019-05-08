|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
08.05.19 14:45
Свыше 100 детей погибли и более 5 тыс. пострадали в ДТП в России с начала года
"За 4 месяца 2019 года зарегистрировано 4 744 ДТП с участием детей и подростков в возрасте до 16 лет, в результате которых 119 детей погибли и 5 146 пострадали", - сказали в пресс-службе.
По данным ГИБДД, число погибших детей-пассажиров составило более двух третей от всех погибших в ДТП детей.
"Виновниками их гибели стали водители, которые выехали на полосу встречного движения и совершили лобовое столкновение с другими автомобилями, либо не справились с управлением и допустили опрокидывание транспортного средства, съезд в кювет либо наезд на препятствие", - сказали в пресс-службе Госавтоинспекции.
Там также отметили, что во многих случаях дети перевозились в салонах автомобилей без использования детских кресел и ремней безопасности.
Ранее сообщалось, что за первые три месяца текущего года "количество таких ДТП выросло на 6,4%, число раненых увеличилось на 8,3%, число погибших осталось на уровне показателей прошлого года".
|
Interfax-Russia.ru – Специалисты изучают данные "черных ящиков" совершившего жесткую посадку в "Шереметьево" Superjet. По мнению экспертов, катастрофа произошла из-за ошибок экипажа.
.
Interfax-Russia.ru – Самолет Superjet жестко приземлился в "Шереметьево" и загорелся. Погиб 41 человек. Эксперты считают, что причиной ЧП мог стать непрофессионализм экипажа или погодные условия.
.
Interfax-Russia.ru – Зрители усомнились в итогах 6 сезона шоу "Голос. Дети". Первый канал проверит итоги голосования.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket