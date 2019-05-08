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08.05.19 14:45

Свыше 100 детей погибли и более 5 тыс. пострадали в ДТП в России с начала года

© РИА Новости. Кирилл Каллиников
8 мая. Interfax-Russia.ru - Более пяти тысяч детей пострадали в автоавариях с начала текущего года на российских дорогах, сообщили "Интерфаксу" в среду в пресс-службе Госавтоинспекции.

"За 4 месяца 2019 года зарегистрировано 4 744 ДТП с участием детей и подростков в возрасте до 16 лет, в результате которых 119 детей погибли и 5 146 пострадали", - сказали в пресс-службе.

По данным ГИБДД, число погибших детей-пассажиров составило более двух третей от всех погибших в ДТП детей.

"Виновниками их гибели стали водители, которые выехали на полосу встречного движения и совершили лобовое столкновение с другими автомобилями, либо не справились с управлением и допустили опрокидывание транспортного средства, съезд в кювет либо наезд на препятствие", - сказали в пресс-службе Госавтоинспекции.

Там также отметили, что во многих случаях дети перевозились в салонах автомобилей без использования детских кресел и ремней безопасности.

Ранее сообщалось, что за первые три месяца текущего года "количество таких ДТП выросло на 6,4%, число раненых увеличилось на 8,3%, число погибших осталось на уровне показателей прошлого года".

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