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08.05.19 14:57
Омский губернатор заработал за год 6 млн рублей, увеличив свои доходы почти вдвое
Согласно документу, в 2018 году А.Бурков заработал 6 млн 93 тыс. рублей против 3,8 млн в 2017 году.
Как следует из документа, в собственности губернатора находятся квартира (1/2 доли) площадью 180,6 кв. м, жилой дом и земельный участок площадью 2 тыс. 401 кв. м, а также автоприцеп МЗСА. Кроме того, в пользовании имеется квартира площадью 272 кв. м.
Супруга главы Омской области заработала 667 тыс. рублей. В ее собственности квартира площадью 43,4 кв. м, кроме того по ? доли квартиры площадью 71,1 кв. м, жилого дома площадью 325 кв. м и земельного участка площадью 2 тыс. 400 кв. м. Также супруга главы региона задекларировала легковой автомобиль Audi Q5 и гараж.
Согласно декларации о доходах за 2017 год, А.Бурков, находясь в статусе временно исполняющего обязанности главы региона, заработал 3,8 млн рублей, структура собственности была аналогичной. Его супруга задекларировала за 2017 год 2,8 млн рублей.
А.Бурков был назначен врио губернатора Омской области 9 октября 2017 года после ухода в отставку Виктора Назарова. На выборах в губернаторы в 2018 году он участвовал в качестве самовыдвиженца и набрал 82,5% голосов.
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