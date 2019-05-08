Омский губернатор заработал за год 6 млн рублей, увеличив свои доходы почти вдвое

08.05.19 14:57

© РИА Новости. Сергей Гунеев

8 мая. Interfax-Russia.ru - Правительство Омской области опубликовало декларацию о доходах губернатора региона Александра Буркова.

Согласно документу, в 2018 году А.Бурков заработал 6 млн 93 тыс. рублей против 3,8 млн в 2017 году.

Как следует из документа, в собственности губернатора находятся квартира (1/2 доли) площадью 180,6 кв. м, жилой дом и земельный участок площадью 2 тыс. 401 кв. м, а также автоприцеп МЗСА. Кроме того, в пользовании имеется квартира площадью 272 кв. м.

Супруга главы Омской области заработала 667 тыс. рублей. В ее собственности квартира площадью 43,4 кв. м, кроме того по ? доли квартиры площадью 71,1 кв. м, жилого дома площадью 325 кв. м и земельного участка площадью 2 тыс. 400 кв. м. Также супруга главы региона задекларировала легковой автомобиль Audi Q5 и гараж.

Согласно декларации о доходах за 2017 год, А.Бурков, находясь в статусе временно исполняющего обязанности главы региона, заработал 3,8 млн рублей, структура собственности была аналогичной. Его супруга задекларировала за 2017 год 2,8 млн рублей.

А.Бурков был назначен врио губернатора Омской области 9 октября 2017 года после ухода в отставку Виктора Назарова. На выборах в губернаторы в 2018 году он участвовал в качестве самовыдвиженца и набрал 82,5% голосов.