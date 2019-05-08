Замначальника полиции Кузбасса арестован по делу о взятке

08.05.19 14:59

Фото Александра Левчука

8 мая. Interfax-Russia.ru - Центральный районный суд Кемерово в среду удовлетворил ходатайство следствия об аресте заместителя начальника полиции по оперативной работе ГУ МВД России по Кемеровской области Вячеслава Безлюдько, обвиняемого в получении взятки, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Сибирь" из зала суда.

Об аресте замначальника полиции Кузбасса ходатайствовал следователь СКР, также об этом просил представитель прокуратуры.

"Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить. Избрать меру пресечения В.Безлюдько в виде заключения под стражу до 6 июля", - сказала судья Наталья Наумова.

Сам В.Безлюдько в суде заявил, что вину в инкриминируемом ему преступлении не признает.

По версии следствия, взятка была получена полицейским в феврале 2018 года.

В пресс-службе Главного управления МВД по Кемеровской области агентству сообщили, что руководство главка проводит служебную проверку в отношении В.Безлюдько.

"На время ее проведения сотрудник полиции отстранен от выполнения служебных обязанностей. Если его вина подтвердится, он будет уволен из органов внутренних дел и понесет наказание в соответствии с законодательством", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, В.Безлюдько обвиняется в получении взятки в сумме 500 тыс. рублей. По версии следствия, он пообещал предпринимателю из города Белово за взятку прекратить обыски, которые проводили у бизнесмена полицейские. Полицейскому инкриминируют ч.5 ст.290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).

Согласно данным с портала регионального МВД, подполковник занимает эту должность с 2017 года. В правоохранительных органах он работает более 20 лет, участвовал в боевых действиях на Северном Кавказе.

Имеет различные награды, в том числе: медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" 2 степени, медаль "За боевое содружество", медаль "За доблесть в службе", медаль "За отличие в охране общественного порядка".