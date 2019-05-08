Семья омича, погибшего в SSJ-100, получит 1 млн рублей от властей региона

08.05.19 15:12

© РИА Новости. Сергей Мамонтов

8 мая. Interfax-Russia.ru - Родственники омича Александра Кудряша, погибшего в результате аварийной посадки самолета в московском аэропорту Шереметьево, получат материальную помощь в размере 1 млн рублей из резервного фонда региона, сообщает в среду правительство Омской области.

"Необходима поддержка семье - не только психологическая, но и финансовая. Сегодня на заседании правительства было принято решение о выделении средств из резервного фонда Омской области для поддержки семьи Кудряша Александра Демьяновича - осталась вдова, Кудряш Татьяна Ивановна, которая сегодня находится в Москве. Как только она вернется, мы проведем всю организационную работу для того, чтобы перечислить ей средства в размере одного миллиона рублей", - приводятся в сообщении слова министра труда и социального развития Омской области Владимира Куприянова.

А.Кудряш работал в конструкторском бюро "Технология" инженером-наладчиком и летел в Мурманск в командировку для наладки технологического оборудования, которое производит его организация.

Вечером 5 мая следовавший из Москвы в Мурманск SSJ-100 (рейс SU1492) компании "Аэрофлот" вернулся в аэропорт вылета "Шереметьево", где совершил аварийную посадку и загорелся. Лишь часть пассажиров и экипажа из находившихся на борту 78 человек успели эвакуироваться по аварийному трапу. В итоге жертвами авиакатастрофы стал 41 человек, еще 10 человек госпитализированы с травмами.

Как сообщалось, правление "Аэрофлота" приняло решение о выплате по 5 млн рублей за каждого погибшего. Кроме того, по 1 млн рублей будет выплачено пассажирам, которым не потребовалась госпитализация и по 2 млн рублей - госпитализированным 5 мая.