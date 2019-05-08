Истребители пролетят над "Бессмертным полком" в Сургуте 9 мая

08.05.19 15:59

Фото с портала Открытого правительства Югры - "Открытый регион"

8 мая. Interfax-Russia.ru - Истребители пролетят над Сургутом в рамках шествия "Бессмертный полк" в День Победы, сообщает портал окружного правительства "Открытый регион" в среду.

"Впервые в нашей стране шествие "Бессмертного полка" будет проходить не только на земле, но и в небе. Шесть легендарных самолетов Великой Победы - истребители "Як" - поднимутся в небо над Сургутом", - говорится в сообщении.

Планируется, что истребители в едином строю пронесут на своих бортах символику "Бессмертного полка", а также портреты дедов и прадедов летчиков, управляющих воздушными суднами.

Организатором акции выступила Федерация самолётного спорта Югры. За штурвалами истребителей будут находиться летчицы сургутской пилотажной группы "Барсы", единственной женской пилотажной группы России.

"Истребители будут лететь в построении "пеленг", друг за другом. Интервал между ними будет составлять порядка 3 метров, при этом все они будут двигаться как одно целое, также как колонны "Бессмертного полка", которые идут на земле", - приводятся в сообщении слова вице-президента федерации Павла Манченко.