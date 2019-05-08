|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
08.05.19 15:59
Истребители пролетят над "Бессмертным полком" в Сургуте 9 мая
"Впервые в нашей стране шествие "Бессмертного полка" будет проходить не только на земле, но и в небе. Шесть легендарных самолетов Великой Победы - истребители "Як" - поднимутся в небо над Сургутом", - говорится в сообщении.
Планируется, что истребители в едином строю пронесут на своих бортах символику "Бессмертного полка", а также портреты дедов и прадедов летчиков, управляющих воздушными суднами.
Организатором акции выступила Федерация самолётного спорта Югры. За штурвалами истребителей будут находиться летчицы сургутской пилотажной группы "Барсы", единственной женской пилотажной группы России.
"Истребители будут лететь в построении "пеленг", друг за другом. Интервал между ними будет составлять порядка 3 метров, при этом все они будут двигаться как одно целое, также как колонны "Бессмертного полка", которые идут на земле", - приводятся в сообщении слова вице-президента федерации Павла Манченко.
|
Interfax-Russia.ru – Специалисты изучают данные "черных ящиков" совершившего жесткую посадку в "Шереметьево" Superjet. По мнению экспертов, катастрофа произошла из-за ошибок экипажа.
.
Interfax-Russia.ru – Самолет Superjet жестко приземлился в "Шереметьево" и загорелся. Погиб 41 человек. Эксперты считают, что причиной ЧП мог стать непрофессионализм экипажа или погодные условия.
.
Interfax-Russia.ru – Зрители усомнились в итогах 6 сезона шоу "Голос. Дети". Первый канал проверит итоги голосования.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket