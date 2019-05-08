Суд признал Мамаева и Кокорина виновными в хулиганстве

08.05.19 15:25

© РИА Новости. Евгений Биятов

8 мая. Interfax-Russia.ru - Пресненский суд Москвы признал виновными полузащитника футбольного клуба "Краснодар" Павла Мамаева, нападающего "Зенита" Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла, а также их приятеля Александра Протасовицкого виновными по делу о драках в столице, передал корреспондент "Интерфакса".

"Суд установил: (Александр) Кокорин, (Кирилл) Кокорин, Мамаев и Протасовицкий совершили хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу", - говорится в приговоре судьи Елены Абрамовой.

Оглашение приговора продолжается. Какое наказание суд решил назначить подсудимым - будет известно позднее.

Все четверо фигурантов находятся под стражей с октября прошлого года.

В ходе прений сторон 6 мая гособвинитель Светлана Тарасова попросила суд приговорить П.Мамаева и А.Протасовицкого к 1 году и 5 месяцам заключения в колонии общего режима, братьев Кокориных - к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима, признав всех четверых виновными по предъявленному обвинению.