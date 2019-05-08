Губернатор Приамурья занял второе место по доходам среди глав регионов ДФО

08.05.19 15:49

© РИА Новости. Владимир Трефилов

8 мая. Interfax-Russia.ru - Губернатор Амурской области Василий Орлов в 2018 году получил доход в 31 млн 596 тыс. рублей (с учетом продажи имущества) и занял вторую строчку среди отчитавшихся о доходах глав регионов Дальнего Востока.

В собственности главы Приамурья нет объектов недвижимости, но имеется автомобиль Mercedes-Benz S500 4 MATIC 2007 года выпуска. В совместном пользовании с супругой квартира площадью 88,6 кв. метров. Доходы супруги губернатора за 2018 год с учетом продажи квартиры составили 4,3 млн рублей.

Пока В.Орлова по доходам опережает только врио губернатора Сахалина Валерий Лимаренко, который заработал в 2018 году около 90 млн рублей. Глава Камчатского края Владимир Илюхин представил в декларации доход почти в 8,6 млн рублей, губернаторы Чукотского автономного округа, Магаданской области и Еврейской автономной области заработали в пределах 5 млн рублей.

Декларации о доходах пока не опубликовали главы Приморья и Хабаровского края.