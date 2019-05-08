Двенадцать человек стали фигурантами уголовного дела о махинациях с декретными выплатами в Татарстане

08.05.19 15:50

© РИА Новости. Виталий Тимкив

8 мая. Interfax-Russia.ru - Уголовное дело об организации преступного сообщества для махинаций с декретными выплатами возбуждено в Татарстане, сообщает пресс-служба МВД республики.

Фигурантами уголовного дела стали 12 человек, в том числе сотрудники Фонда социального страхования (ФСС).

"В настоящий момент их действия квалифицированы по ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нем), также им вменяются ч.4 ст.159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, совершенное организованной группой в особо крупном размере) и ст.173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица)", - говорится в сообщении полиции.

Следствием установлено, что сотрудниками регионального отделения государственной компании по социальным страховым выплатам республики и третьими лицами были похищены денежные средства, полученные в виде пособий по беременности и родам. Для осуществления этого замысла использовались фиктивные документы о трудоустройстве 147 женщин в ряде организаций и размере их дохода.

Ущерб на настоящий момент составляет порядка 70 млн рублей.

По версии следствия, один из предполагаемых организаторов сообщества - заместитель руководителя филиала ФСС РФ по РТ по Вахитовском району Казани Алексей Беляков. Он и один из активных его участников - врач одной из больниц Казани Гиа Чухуа - скрываются от правоохранительных органов, оба объявлены в федеральный розыск.