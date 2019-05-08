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08.05.19 15:58
Мотоциклисты проехали вдоль Дороги Жизни в Ленинградской области в честь Дня Победы
Как передал корреспондент "Интерфакса", в мероприятии приняли участие порядка 30 байкеров, в том числе мотоциклисты клуба "Ночные волки", а также губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.
Старт пробегу был дан в 11.00 мск на Мурманском шоссе. Мотоциклисты возложили цветы к памятнику "Полуторка", мемориалу жертвам синайской авиакатастрофы во Всеволожске и памятнику в деревне Ириновка. Также участники мотопробега посетили Храм Спаса Нерукотворного Образа на Дороге Жизни.
Финишировала колонна около мемориала "Разорванное кольцо", где состоялся праздничный концерт для ветеранов.
"В этом году мы немножко расширили программу - начали свой сезон в Крыму. В этом году 75 лет освобождения Крыма от фашистских захватчиков. (...) Мы начали с Керчи, закончили Севастополем", - сказал А.Дрозденко журналистам.
"Для нас этот пробег очень важен, потому что мы, во-первых, ещё раз вспоминаем о героической Дороге Жизни. Второе - мы всегда у Разорванного кольца собираем ветеранов двух районов - Всеволожский и Кировский. И каждый год мы стараемся для них сделать концерт, полевую кухню", - добавил губернатор.
Первый мотопробег вдоль Дороги Жизни с участием различных байкерских клубов прошел в Ленинградской области в 2015 году.
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